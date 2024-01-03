Бразильский новичок Барселоны может дебютировать за клуб уже в ближайшем матче

Барселона объявила, что сумела зарегистрировать своего новчика Витора Роке.

Напомним, что каталонцы приобрели 18-летнего бразильца у Атлетико Паранаэнсе, и только сейчас смогли зарегистрировать его контракт.

Более того, каталонцы заочно вклдючили его в заявку на матч с Лас-Пальмасом, который состоится уже 4 января.

Однако, стоит отметить, что в заявке Роке отмечен, как ожидающий регистрации. Но все еще есть большая вероятность, что бразилец в четверг дебютирует на Камп Ноу.

Ранее мадридский Реал в самом конце сумел дожать Мальорку.

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