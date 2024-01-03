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Довбик оформил ассист в матче против Атлетико

Украинец не ушел с поля без результативного действия
Вчера, 23:24
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 19 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Атлетико.

Матч выходит очень богатым на голы. Уже до перерыва болельщики увидели 6 голов, один из которых отмененный.

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Коллектив Артема Довбика и Виктора Цыганкова, который пропускает сегодняшний матч забил трижды, а сам Артем оформил ассист.

Довбик отдал пас в акробатическом стиле на Дэйли Блинда, а нидерландцу оставалось лишь отправить мяч в ворота.

Отметим, что больше ассистов чем у украинца в чемпионате Испании только у Тони Крооса. У нашего форварда их 5, а у немецкого хавбека 5.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико артем довбик

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