Довбик оформил ассист в матче против Атлетико

Украинец не ушел с поля без результативного действия

В рамках 19 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Атлетико.

Матч выходит очень богатым на голы. Уже до перерыва болельщики увидели 6 голов, один из которых отмененный.

Читай также: В Жироне отреагировали на интерес Челси к Довбику

Коллектив Артема Довбика и Виктора Цыганкова, который пропускает сегодняшний матч забил трижды, а сам Артем оформил ассист.

Довбик отдал пас в акробатическом стиле на Дэйли Блинда, а нидерландцу оставалось лишь отправить мяч в ворота.

Отметим, что больше ассистов чем у украинца в чемпионате Испании только у Тони Крооса. У нашего форварда их 5, а у немецкого хавбека 5.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!