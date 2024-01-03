Довбик оформил ассист в матче против Атлетико
Украинец не ушел с поля без результативного действия
В рамках 19 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Атлетико.
Матч выходит очень богатым на голы. Уже до перерыва болельщики увидели 6 голов, один из которых отмененный.
Читай также: В Жироне отреагировали на интерес Челси к Довбику
Коллектив Артема Довбика и Виктора Цыганкова, который пропускает сегодняшний матч забил трижды, а сам Артем оформил ассист.
Довбик отдал пас в акробатическом стиле на Дэйли Блинда, а нидерландцу оставалось лишь отправить мяч в ворота.
Отметим, что больше ассистов чем у украинца в чемпионате Испании только у Тони Крооса. У нашего форварда их 5, а у немецкого хавбека 5.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!