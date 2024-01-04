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МЮ определился с потенциальной заменой тен Хагу

Нидерландца может заменить экс-тренер Челси.
Сегодня, 00:15
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Новые совладельцы Манчестер Юнайтед, похоже, решили кто станет новым тренером клуба после Эрика тен Хага, если его уволят.

Как сообщает журналист Роб Доусон, представители компании INEOS связались с англичанином Грэмом Поттером, который неофициально уведомил их о будущих планах.

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В то же время уточняется, что тен Хаг скорее всего останется в клубе, как минимум, до конца этого сезона, но если результаты клуба продолжат быть неудовлетворительными, то решение могут изменить.

Доусон также отмечает, что позиция главного тренера МЮ является желанной для многих тренеров и новый CEO клуба Жан-Клод Блан получает множество дзвонков от агентов, пытающихся прорекламировать своих клиентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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