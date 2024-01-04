МЮ определился с потенциальной заменой тен Хагу
Новые совладельцы Манчестер Юнайтед, похоже, решили кто станет новым тренером клуба после Эрика тен Хага, если его уволят.
Как сообщает журналист Роб Доусон, представители компании INEOS связались с англичанином Грэмом Поттером, который неофициально уведомил их о будущих планах.
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В то же время уточняется, что тен Хаг скорее всего останется в клубе, как минимум, до конца этого сезона, но если результаты клуба продолжат быть неудовлетворительными, то решение могут изменить.
Доусон также отмечает, что позиция главного тренера МЮ является желанной для многих тренеров и новый CEO клуба Жан-Клод Блан получает множество дзвонков от агентов, пытающихся прорекламировать своих клиентов.
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