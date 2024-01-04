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Легенда Ливерпуля может вернуться в АПЛ

Роберто Фирмино, вероятно, покинет Аль-Ахли.
Сегодня, 17:20
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Трансфер Роберто Фирмино в саудовский Аль-Ахли оказался не настолько удачным, как хотелось бы всем сторонам.

Бразилец не выделяется ни на фоне других звездных партнеров, ни даже на фоне менее известных одноклубников и далеко не всегда получает место в старте, а потому уже в это трансферное окно может покинуть клуб.

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Как сообщает издание TalkSport, Фирмино может вернуться в чемпионат Англии. В услугах нападающего заинтересован лондонский Фулхэм. "Коттеджеры" ищут усиление атаки еще с лета прошлого года после того, как многолетний лидер клуба Александар Митрович ушел в Аль-Хиляль. Стоит отметить, что детали потенциального трансфера остаются неизвестными.

За Аль-Ахли Роберто провел 19 матчей, забив всего три гола. Примечательно, что все свои голы бразильский футболист забил еще в первом туре местного чемпионата в поединке против Аль-Хазема.

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