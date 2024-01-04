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Конструктивно и позитвно: Тен Хаг поделился эмоциями от встречи с новыми совладельцами МЮ

Нидерландец находится на одной волне с руководством.
Сегодня, 18:54
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о встрече с представителями новых совладельцев клуба компании INEOS.

По словам специалиста, данная встреча была очень позитивной.

"У нас была долгая встреча с INEOS, и она была позитивной, очень позитивной.

По многим вопросам мы находимся на одной волне. Я думаю, это было очень позитивно с обеих сторон. Это была очень конструктивная встреча. У них есть хорошие идеи", - сказал нидерландец.

Отметим, ранее была информация, что INEOS определились с потенциальной заменой тен Хагу

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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