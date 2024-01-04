Конструктивно и позитвно: Тен Хаг поделился эмоциями от встречи с новыми совладельцами МЮ
Нидерландец находится на одной волне с руководством.
Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о встрече с представителями новых совладельцев клуба компании INEOS.
По словам специалиста, данная встреча была очень позитивной.
"У нас была долгая встреча с INEOS, и она была позитивной, очень позитивной.
По многим вопросам мы находимся на одной волне. Я думаю, это было очень позитивно с обеих сторон. Это была очень конструктивная встреча. У них есть хорошие идеи", - сказал нидерландец.
Отметим, ранее была информация, что INEOS определились с потенциальной заменой тен Хагу
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