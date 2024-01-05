Лас-Пальмас - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании 04.01.2024

В рамках 19 тура чемпионата Испании Барселона на выезде встретилась с Лас-Пальмасом.

Для гостей матч начался ужасающим образом, ведь на старте травму получил Жоау Канселу, а спустя 2 минуты после этого события их воспитанник, выступающий уже за хозяев, Мунир эль-Хаддади открыл счет в матче

В первом тайме коллектив Хави так и не сумел исправить ситуацию. За первые 45 минут "сине-гранатовые" не нанесли ни единого удара в створ ворот.

После перерыва Барса начала играть лучше и это принесло свои плоды уже на 56-й минуте благодаря голу Феррана Торреса.

Однако, Лас-Пальмас продолжал играть весьма организованно и все шло в ничьей, если бы Дэйли Синкгравен, вышедший на 83-й минуте не стал антигероем. Нидерландец "привез" пенальти в концовке матча и был удален с поля, а 11-метровый реализовал Илкай Гюндоган.

Отметим, что в данном матче за подопечных Хави дебютировал бразилец Витор Роке. Форвард имел два хороших шанса уже в компенсированное время ко второму тайму, но оба не реализовал.

Статитстика матча чемпионата Испании Лас-Пальмас - Барселона

Лас-Пальмас - Барселона 1:2

Голы: Мунир, 12 - Торрес, 56, Гюндоган, 90+2 (пен)

xG: 0.65 - 1.62

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 3 - 5

Владение мячом: 44% - 56%

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