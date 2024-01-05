Интер оформил первое зимнее подписание

Миланский Интер оформил свое первое подписание в зимнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", команду усилил канадский футболист Тейджон Бьюкенен. Уже экс-игрок Брюгге обошелся итальянцам в 7 млн евро + бонусы.

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Контракт с исполнителем подписан на 5 лет, зарабатывать он будет 1.5 млн евро за сезон.

В текущем сезоне универсал, играющий по всему правому флангу провел 20 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 ассиста.

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