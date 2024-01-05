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Аренда Санчо может усугубить конфликт между лидером и тренером Боруссии

Отношения между Ройсом и Терзичем уже натянутые.
Сегодня, 15:18
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Аренда Боруссией Джейдона Санчо может окончательно разрушить отношения между Марко Ройсом и Эдином Терзичем, пишет Bild.

Марко - многолетний лидер команды, но в последнее время Терзич перестал давать футболисту игровое время. Марко же намерен проявить себя, чтобы получить вызов в сборную и новый контракт с клубом.

Издание также отмечает, что Ройс был одним из тех игроков, кто просил у руководства убрать Терзича.

Если же в январе в команду придет еще и Джейдон Санчо, то немец, предположительно, будет получать еще меньше времени, а конфликт с тренером лишь обострится.

Ранее также сообщалось, что Бавария может подписать еще одного игрока Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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