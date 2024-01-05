Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем

Еще многое должно быть сделано, прежде чем выносить нидерландцу вердикт.

Эрик тен Хаг остается на посту главного тренера МЮ, пишет The Guardian.

Ни Рэтклифф, ни Брейлсфорд не намерены сразу же увольнять нидерландца, новые владельцы сначала хотят проанализировать ситуацию.

Перед тем, как вносить любые изменения, Рэтклифф хочет понять, как все работает сейчас. Проанализировать состав, тренерский штаб, инвестиции, сотрудников - буквально все.

И только по итогам масштабного анализа будет приниматься решение по будущему тен Хага. Если, конечно, команда не выдаст ужасные результаты, на которые придется реагировать.

Ранее также сообщалось, что аренда Санчо может плохо повлиять на ситуацию в Дортмунде.

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