iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем

Еще многое должно быть сделано, прежде чем выносить нидерландцу вердикт.
Сегодня, 16:35
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг остается на посту главного тренера МЮ, пишет The Guardian.

Ни Рэтклифф, ни Брейлсфорд не намерены сразу же увольнять нидерландца, новые владельцы сначала хотят проанализировать ситуацию.

Перед тем, как вносить любые изменения, Рэтклифф хочет понять, как все работает сейчас. Проанализировать состав, тренерский штаб, инвестиции, сотрудников - буквально все.

И только по итогам масштабного анализа будет приниматься решение по будущему тен Хага. Если, конечно, команда не выдаст ужасные результаты, на которые придется реагировать.

Ранее также сообщалось, что аренда Санчо может плохо повлиять на ситуацию в Дортмунде. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поборются за вице-капитана Баварии
Конструктивно и позитвно: Тен Хаг поделился эмоциями от встречи с новыми совладельцами МЮ Конструктивно и позитвно: Тен Хаг поделился эмоциями от встречи с новыми совладельцами МЮ
Анчелотти назвал лучшего игрока мира Анчелотти назвал лучшего игрока мира
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:52
Анчелотти назвал лучшего игрока мира
Европа17:47
Лидер Ман Сити пропустит матч Кубка Англии из-за семейных обстоятельств
Европа17:25
Тренер Валенсии оценил вступления Яремчука
Европа17:18
Суонси Кухаревича получил нового главного тренера
Украина17:03
Трансферы УПЛ: Минай отпустил с дюжину игроков, Александрия отдала молодого форварда в аренду
Европа16:55
Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ
Биатлон16:55
Бреза-Буше победила несмотря на два промаха, украинки вне ТОП-20
Европа16:38
Милан подпишет талантливого универсала
Европа16:35
Тен Хаг не будет уволен в ближайшем будущем
Формула 116:18
Эдди Джордан не считает, что у Ред Булл будут конкуренты в сезоне-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK