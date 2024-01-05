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Боруссия Дортмунд подпишет Санчо

"Шмели" пришли к договоренности с Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 20:58
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Боруссия Дортмунд вернет в клуб своего экс-лидера.

Как сообщает издание Times, "шмели" достигли принципиального соглашения об аренде Джейдона Санчо до конца текущего сезона.

Немецкий топ-клуб и МЮ пришли к договоренности по общим деталям сделки, сторонам осталось уладить формальные детали.

Отметим, что Санчо уже выступал в стане дортмундцев в период с 2017 по 2021 и именно оттуда перешел в МЮ за 85 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что аренда Джейдонаможет повлиять на отношения наставника Борусии Эдина Терзича с легендой клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джейдон санчо

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