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Коваленко кардинально сменил имидж

Виктор решил покрасить волосы в более светлый цвет.
Сегодня, 22:29
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Полузащитник итальянского Эмполи Виктор Коваленко решился на кардинальные смены имиджа.

Украинский футболист в своем instagram поделился фотографией своего нового образа. Коваленко решил покрасить волосы и теперь стал блондином.

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"Новый стиль", - подписал свое фото Виктор.

Отметим, что текущий сезон Коваленко проводит довольно неплохо. Украинец не всегда играет в старте Эмполи, однако, в нынешней кампании он отметился забитым голом впервые с октября 2021 года

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