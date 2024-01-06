Интер - Верона: результат матча

В субботу, 6 января, миланский Интер принимал дома Верону.

"Нерадзурри" начали матч с быстрого гола, Лаутаро идеально сыграл в штрафной и отправил мяч в ворота без шансов для вратаря. Уже спустя 10 минут Интер мог получить еще и пенальти, но судья решил, что нарушения все же не было. Подопечные Индзаги пытались увеличить преимущество, но более не смогли создать ничего опасного.

Второй тайм начался с очередного гола Мартинеса, но VAR решил, что там был офсайд. Общая картина матча не изменилась в сравнении с первой половиной игры, но неожиданно Верона сумела сравнять счет.

В концовке матча было ощущение, что у обоих команд попросту нет сил вырывать победу, но в итоге в компесированное время Фраттези все же спас три очка для Интера. Верона могла тоже спасти матч, но Анри пробил в штангу с пенальти на последней минуте матча.

Статистика матча Интер - Верона 19-го тура чемпионата Италии

Интер - Верона 2:1

Голы: Мартинес, 13, Фраттези, 90+4 - Анри, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.80 - 1.14

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 7 - 0

Фолы: 15 - 15

Атаки: 102 - 84

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