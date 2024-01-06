Фанаты Сандерленда устроили акцию протеста на матче против Ньюкасла

Это первое дерби между клубами с 2016 года.

В субботу, 6 января, прошел матч между Сандерлендом и Ньюкаслом, в котором "сороки" одержали легкую победу.

Это было первое Северо-восточное дерби с 2016 года. Потому фанаты хозяев устроили акцию против своих соперников.

Во-первых, еще за несколько дней до матча неизвестные надели футболку Сандерленда на статую Алана Ширера около Сент-Джеймс Парка.

А на матч фанаты "черных котов" принесли плакаты, на которых был изображен окровавленный фунт в цветах Ньюкасла - намек на покупку клуба Саудовским фондом.

Ранее также сообщалось, что Тимо Вернер может вернуться в АПЛ.

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