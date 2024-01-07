Ключевой игрок Барселоны отказывается от продления контракта

Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо может покинуть клуб.

Как сообщает издание Sport, руководство "сине-гранатовых" пыталось начать с игроком переговоры о продлении контракта, однако, Араухо и его представители отказались начинать любые разговоры с клубом до конца сезона.

Отмечается, что боссы Барсы предлагали Рональду улучшенные условия на фоне активного интереса к уругвайцу со стороны мюнхенской Баварии. Сейчас по неподтвержденным данным, он получает 7 млн евро до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выложить за Араухо огромные деньги.

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