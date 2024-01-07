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Анчелотти высказался о шансах Барселоны на победу сразу в нескольких турнирах

Итальянец не стал скидывать со счетов принципиального соперника.
Сегодня, 15:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил перспективы Барселоны на завоевание трофеев в нынешнем сезоне.

"Я думаю, что у Барселоны все в порядке. Они борются за Лигу чемпионов, Суперкубок и Кубок Испании. Я не люблю оценивать других, но они будут бороться за все титулы", – сказал итальянец в интервью As.

Напомним, Барселона сегодня сыграет против Барбастро в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил дебют Гюлера за Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Карло Анчелотти Реал Мадрид

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Анчелотти высказался о шансах Барселоны на победу сразу в нескольких турнирах
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