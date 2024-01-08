Милан намерен подписать испанского таланта

Алекс Хименес может перейти в стан "россонери" на полноценной основе.

Итальянский Милан хочет усилить линию защиты.

Как сообщает издание Sky Italia, "россонери" хотят подписать Алекса Хименеса из Реала. Сейчас игрок находится в коллективе Стефано Пиоли на правах аренды, однако, Милан хочет подписать его на полноценной основе.

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Клубы договорились, что футболиста могут приобрести за 5 млн евро, но, руководство итальянского клуба хочет сбить эту цену и попытаться приобрести Хименеса дешевле.

18-летний Алекс выступает на позиции правого защитника и провел за основной состав Милана 2 матча, преимущественно выступая за молодежку.

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