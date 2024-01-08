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Середняк Ла Лиги усилился воспитанником Барселоны

Илаиш Мориба перешел в стан Хетафе.
Сегодня, 14:44
Илаиш Мориба / Getty Images
Илаиш Мориба / Getty Images

Испанский Хетафе усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, "темно-синие" подписали Илаиша Мориба из РБ Лейпциг. Переход оформлен на правах аренды, клуб Ла Лиги взял на себя обязательства по зарплате.

Гвинеец является воспитанником Барселоны и в свое время считался одним из самых перспективных выпускников Ла Масии и каталонцы хотели сохранить его надолго, однако, не дошли с ним соглашения по условиям контракта и в итоге были вынуждены продать его за 16 млн евро в уже упомянутый РБ Лейпциг

В стане "быков" 20-летний Илаиш также пока не смог закрепиться и уходит в уже вторую аренду за два года контракта. Прошлый сезон он провел в Валенсии.

Стоит отметить, что за первую половину текущего сезона Мориба не провел за взрослую команду немецкого топ-клуба ни одной минуты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

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