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Защитник Барселоны вылетел на месяц, едва восстановившись после травмы

Иньиго Мартинеса буквально преследуют травмы.
Сегодня, 19:14
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Иньиго Мартинес пропустит несколько недель, сообщают источники в Барселоне.

Напомним, испанский защитник был заменен через 11 минут после выхода на поле в матче с Барбастро.

У Мартинеса выявлено повреждение мышц левого бедра и он пропустит около пяти недель. Отметим, что до этого матча защитник не играл еще месяц.

В начале декабря Инього получил схожее мышечное повреждение и не играл весь месяц.

Ранее также сообщалось, что Барселона установила необычный антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иньиго Мартинес

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