Защитник Барселоны официально стал одноклубником Роналду
Испанский защитник Иньиго Мартинес сменил Барселону на саудовский Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.
О переходе 34-летнего футболиста ближневосточный клуб объявил на своем официальном сайте.
Мартинес пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, ранее расторгнув контракт с Барселоной.
Договор испанца с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне Мартинес провел в составе Барселоны во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Атлетик начал переговоры с Ан-Насром о возвращении своего воспитанника.
