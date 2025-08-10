iSport.ua
Защитник Барселоны официально стал одноклубником Роналду

Расторгнув контракт с каталонцами, Иньиго Мартинес пополнил состав Ан-Насра.
Сегодня, 08:29       Автор: Игорь Мищук
Иньиго Мартинес перешел в Ан-Наср / AlNassr FC
Иньиго Мартинес перешел в Ан-Наср / AlNassr FC

Испанский защитник Иньиго Мартинес сменил Барселону на саудовский Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

О переходе 34-летнего футболиста ближневосточный клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Барселона объявила об уходе возрастного защитника

Мартинес пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, ранее расторгнув контракт с Барселоной.

Договор испанца с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Мартинес провел в составе Барселоны во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Атлетик начал переговоры с Ан-Насром о возвращении своего воспитанника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Иньиго Мартинес ан-наср

