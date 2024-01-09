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Футбол

Экс-звезда Барселоны анонсировал возвращение в футбол

Жерар Пике станет тренером.
Вчера, 23:28
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Бывший игрок Барселоны и сборной Испании Жерар Пике поделился неожиданным анонсом.

36-летний испанец написал, что соскучился за футболом, а потому намерен вернуться. Но уже в качестве тренера.

"Наступил новый год, и после тщательного обдумывания я решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. Но на этот раз не в качестве игрока. Я буду тренером. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели", - написал Жерар в Твиттере.

Напомним, что Жерар Пике завершил карьеру футболиста в ноябре 2022 года.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард сборной Аргентины угодил в психиатрическую лечебницу.

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