Мидлсбро - Челси: результат матча

Во вторник, 9 января, Мидлсбро принимал дома Челси в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Челси, ожидаемо, начал активней хозяев, но довести атаку до настоящей опасности никак не удавалось. Первый момент возник лишь через полчаса после стартового свистка, когда Палмер должен был забивать, но не попал по воротам. А вот спустя всего несколько минут Хейден Хакни показал, как нужно реализовывать свои моменты. В конце тайма Челси имел убойный момент, но сначала игра вратаря, а затем меткость Палмера не дали "синим" сравнять счет.

Во втором тайме хозяева уже более успешно противостояли Челси, почти не позволяя гостям создавать опасность у ворот. Выход Михаила Мудрика на 63-й минуте тоже не принес желаемой остроты атакам "синих". 1:0 и команда Майкла Кэррика получает фору перед ответным матчем.

Статистика матча Мидлсбро - Челси 1/2 финала Кубка английской лиги

Мидлсбро - Челси 1:0

Гол: Хакни, 37

Ожидаемые голы (XG): 0.80 - 2.46

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 5 - 17

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 8 - 9

Мидлсбро: Кловер - ван ден Берг, Фрай, Энгель - Барласер, Латте (Коберн, 5), Джонс, Хоусон, Бангура (Кларк, 20), Крукс - Хакни.

Челси: Петрович - Силва, Дисаси, Колвилл, Гюсто (Гилкрист, 90) - Кайседо, Энцо (Броя, 63), Стерлинг, Галлахер, Мадуэке (Мудрик, 63) - Палмер.

Предупреждения: Джонс, 90+3 - Колвилл, 30

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