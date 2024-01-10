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Лунин в запасе на матч с Атлетико в Суперкубке Испании

Анчелотти выбрал испанского голкипера.
Сегодня, 19:24
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В среду, 10 января, Реал сыграет с Атлетико в рамках Суперкубка Испании.

Главный тренер "сливочных" огласил стартовый состав команды. Среди футболистов, которые выйдут на поле с первых минут, не оказалось Андрея Лунина. 

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24-летний украинец начнет встречу на скамейке запасных, а место в воротах займет Кепа Аррисабалага.

Матч Реал - Атлетико начнется в 21.00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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