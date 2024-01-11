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Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании 10.01.2024

Мадридское дерби выдалось на славу.
Сегодня, 07:22
Реал - Атлетико / Getty Images
Реал - Атлетико / Getty Images

В среду, 10 января, в рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал встречался с Атлетико.

Команды в первом тайме дважды обменялись голами. Сначала Эрмосо вывел "матрасников" вперед, а затем Рюдигер и Менди свалили весы в пользу "сливочных".

Еще до перерерыва Атлетико сравнял счет - Гризманн забил и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Во втором тайме подопечные Диего Симеоне вновь вышли вперед - Рюдигер срезал мяч в свои ворота. Казалось, что судьба игры предрешена, но Карвахаль сравнял счет.

В дополнительное время лучше себя показал Реал, забивши дважды. Савич забил свои, а финальную точку посавил Диас.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Атлетико:

Реал - Атлетико 5:3
Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 автогол, Диас, 120 - Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 автогол

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди (Камавинга, 81), Модрич (Кроос, 67), Вальверде (Гюлер, 112), Тчуамени (Браим Диас, 81), Беллингем, Винисиус Жуниор (Хоселу, 105), Родриго (Себальос, 105).

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Аспиликуэта, 105), Коке (Галан, 104), Сауль (Молина, 67), Де Поль (Витцель, 90), Гризманн, Мората (Корреа, 90), Лино (Рикельме, 67).

Предупреждение: Браим Диас (120).

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Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

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