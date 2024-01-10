iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гризманн - лучший бомбардир в истории Атлетико

Француз является живой легендой мадридского клуба.
Вчера, 22:20
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал встречается с Атлетико. По итогу первого тайма команды сыграли вничью - 2:2.

Читай также: Невероятное созидание: Ливерпуль побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам за матч

Нападающий "матрацников" Антуан Гризманн обновил клубный рекорд по числу голов. Он забил свой 174-й гол и вышел на первое место в списке бомбардиров Атлетико. 

До этого рекорд принадлежал Луису Арагонесу, который выступал за Атлетико с 1964 по 1974 год.

В составе Гризманна он провел 368 матчей, в которых также исполнил 80 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

Статьи по теме

Реал в безумной голевой перестрелке обыграл Атлетико Реал в безумной голевой перестрелке обыграл Атлетико
Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико
"Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной "Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной
"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико "Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Аталанта сумела без Гасперини выбить Милан из Кубка Италии
Европа00:13
Ливерпуль добыл волевую победу над Фулхэмом
Вчера, 23:52
Европа23:52
Реал в безумной голевой перестрелке обыграл Атлетико
Еврокубки23:30
Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
Европа23:14
Руководство Челси пока не планирует увольнять Почеттино
Биатлон22:55
Обидчик Ломаченко бросил вызов Кроуфорду
Европа22:50
Моуринью назвал причину поражения Ромы от Лацио
Европа22:30
Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Европа22:20
Гризманн - лучший бомбардир в истории Атлетико
Европа22:19
Фанаты Лацио бросили в игрока Ромы стеклянную бутылку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK