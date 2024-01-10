Гризманн - лучший бомбардир в истории Атлетико

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал встречается с Атлетико. По итогу первого тайма команды сыграли вничью - 2:2.

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Нападающий "матрацников" Антуан Гризманн обновил клубный рекорд по числу голов. Он забил свой 174-й гол и вышел на первое место в списке бомбардиров Атлетико.

До этого рекорд принадлежал Луису Арагонесу, который выступал за Атлетико с 1964 по 1974 год.

В составе Гризманна он провел 368 матчей, в которых также исполнил 80 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда.

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