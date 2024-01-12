Челси активно следит за юной звездой Брайтона

Челси продолжает проявлять интерес к нападающему Брайтона Эвану Фергюсону. Об этом сообщает издание Evening Standard.

"Синие" давно следят за игроком, который соответствует их философии подписания и развития молодых талантов. При этом, возможность этого трансфера сейчас крайне мала из-за подписания долгосрочного контракта ирландца с "чайками".

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В данный момент Фергюсон оценивается более чем в 100 млн фунтов. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм также активно следят за успехами юного футболиста.

Отметим, в шорт-листе Челси также находятся Виктор Осимхен (Наполи), Айвен Тоуни (Брентфорд), Сантьяго Хименес (Фейеноорд), Беньямин Шешко (РБ Лейпциг) и Серу Гирасси (Штутгарт).

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