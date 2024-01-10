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Руководство Челси пока не планирует увольнять Почеттино

Лондонцы дали аргентинцу шанс на исправление положения.
Вчера, 23:14
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

По информации The Telegraph, Маурисио Почеттино не находится под угрозой увольнения в качестве главного тренера Челси.

Для руководства лондонцев, даже если Челси займет место в Лиге конференций, это будет считаться значительным прогрессом по сравнению с прошлогодним 12-м местом, хотя участие в этом турнире не принесет клубу больших финансовых выгод.

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Однако успех в еврокубках не является единственным критерием для оценки работы Почеттино руководством клуба.

Напомним, после 20-ти туров АПЛ Челси занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов.

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