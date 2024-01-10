Руководство Челси пока не планирует увольнять Почеттино

По информации The Telegraph, Маурисио Почеттино не находится под угрозой увольнения в качестве главного тренера Челси.

Для руководства лондонцев, даже если Челси займет место в Лиге конференций, это будет считаться значительным прогрессом по сравнению с прошлогодним 12-м местом, хотя участие в этом турнире не принесет клубу больших финансовых выгод.

Читай также: Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет

Однако успех в еврокубках не является единственным критерием для оценки работы Почеттино руководством клуба.

Напомним, после 20-ти туров АПЛ Челси занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!