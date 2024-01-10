Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет

И впервые проиграли Милдсбро с 2016 года.

Во вторник, 9 января, лондонский Челси прервал сразу две победные серии.

Напомним, что команда Маурисио Почеттино уступила Мидлсбро в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Это стало первым поражением "синих" команде из низшей лиги с 2015 года. Тогда Челси проиграл Брентфорду 2:4, после этого серия без поражений длилась 28 матчей.

Также лондонцы прервали свою серию побед над Мидлсбро. Челси обыграл "боро" девять раз подряд с 2016 года и каждый раз всухую

Ранее также экс-звезда Барселоны анонсировал свое возвращение в футбол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!