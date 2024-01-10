Челси проиграл команде из низшей лиги впервые за 10 лет
И впервые проиграли Милдсбро с 2016 года.
Во вторник, 9 января, лондонский Челси прервал сразу две победные серии.
Напомним, что команда Маурисио Почеттино уступила Мидлсбро в первом полуфинале Кубка английской лиги.
Это стало первым поражением "синих" команде из низшей лиги с 2015 года. Тогда Челси проиграл Брентфорду 2:4, после этого серия без поражений длилась 28 матчей.
Также лондонцы прервали свою серию побед над Мидлсбро. Челси обыграл "боро" девять раз подряд с 2016 года и каждый раз всухую
Ранее также экс-звезда Барселоны анонсировал свое возвращение в футбол.
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