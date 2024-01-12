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Экс-игрок Арсенала: Для меня Мудрик – это уже топовый игрок

Украинец заручился поддержкой от футболиста команды-конкурента.
Сегодня, 12:53
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший защитник Арсенала Бакари Санья оценил игру вингера Челси Михаила Мудрика.

"Я ожидаю, что Мудрик выполнит обещание, которое он дал, и превратится в игрока мирового уровня. Для меня это топовый игрок.

Он присоединился к клубу, когда было много проблем. У Челси много негативной энергии, поэтому игроки страдали от недостатка уверенности.

Молодому игроку нелегко приехать в новый клуб в новой стране и сразу давать результат. Еще сложнее сделать это, когда ты переходишь за огромные деньги. Люди ожидают, что игроки, которые стоят 100 миллионов, самостоятельно выигрывают матчи, но в футболе это работает не так".

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"Он присоединился к команде, не имевшей уверенности. Было обнадеживающе думать, что он станет спасителем Челси. Футбол – это об атмосфере. Нужно, чтобы все ваши игроки были в хорошем настроении, чтобы получить от них лучшее.

Я думаю, что выступления Мудрика становятся лучше. Он начинает адаптироваться к лиге и усовершенствуется с каждой игрой. Ему нужно время, чтобы развиться, но в этом сезоне он показал некоторые обнадеживающие признаки", – сказал Санья в интервью Express.

В текущем сезоне на счету Мудрика три гола и один ассист в 17-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси Михаил Мудрик

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