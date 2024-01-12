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Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна

Англичанин раскритиковал тренера "красных дьяволов".
Сегодня, 13:22
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагера оценил игру Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне.

"Эрик тен Хаг находится на испытательном сроке в должности тренера Манчестер Юнайтед после прихода Ineos. Фактически он временный тренер до конца сезона. Если не будет значительного прорыва в результатах и игре, его уволят.

Это естественное следствие значительных изменений в совете директоров. Когда в топ-клуб поступают новые инвестиции, немедленно проводится проверка каждого отдела. Особенно тех, что сбоят.

Тен Хаг не терял поддержку ни болельщиков Юнайтед, которые ходят на стадион, ни симпатии тех, кто сочувствовал и Уле-Гуннару Сульшеру из-за атмосферы, в которой приходится работать под руководством семьи Глейзеров.

Но эта поддержка не может быть безусловной. К ней должен прилагаться реализм.

Если вы сэр Джим Рэтклифф и собираетесь вложить миллиарды фунтов в клуб, то одной из первоочередных задач является определение того, есть ли у вас тренер, который олицетворяет тот динамизм, который вы хотите ассоциировать со своим бизнесом. Рэтклифф посетит первый матч Юнайтед в статусе основного акционера. И он будет спрашивать у самого себя: "Этот тренер – символ клуба, который я хочу перестроить?"

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"Мое давнее убеждение заключается в том, что футбольная команда – это продолжение личности тренера. Отсутствие харизмы у Тен Хэга на пресс-конференциях не было бы проблемой, если бы его команда играла с характером, но вместо того, чтобы быть ярким и смелым, Юнайтед был предсказуем и, в худшем случае, скучен. Пока они забили всего 22 гола в чемпионате – на один меньше, чем Лутон. Только Бернли и Шеффилд Юнайтед забили меньше.

Это делает Тоттенхэм особенно интересным соперником для первого появления Рэтклиффа на Олд Траффорд в качестве члена совета директоров. Влияние Энджа Постекоглу – пример, который позволяет критиковать тен Хага из-за контраста на поле и за его пределами: босс "шпор" ярко общается с медиа, а команда играет в более зрелищном стиле, чем до него.

Если Тоттенхэм" победит на этих выходных, то подчеркнутые отличия между Постекоглу и тен Хагом будут все так же неблагоприятны для тренера Юнайтед. Рэтклифф захочет, чтобы болельщики были близки к тому, чтобы вскакивать с мест, когда их тренер говорит, а команда играет", – написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

Напомним, после 20-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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