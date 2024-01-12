iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал заинтересован в услугах одного из открытий Серии А

Джошуа Зиркзее может оказаться в стане лондонцев.
Сегодня, 14:59
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен усилить линию нападения.

Как сообщает издание Telegraph, "канониры" нацелились на Джошуа Зиркзее из Болоньи, однако, трансфер будет тяжело осуществить уже в январе из-за амбиций "россоблу".

Читай также: Экс-игрок Арсенала: Для меня Мудрик – это уже топовый игрок

Нидерландец оценивается своим клубом в 50 млн фунтов стерлингов. Также стоит отметить, что у Баварии, за которую ранее выступал Зиркзее есть опция обратного выкупа и процент от последующей продажи, если обратным выкупом они не захотят воспользоваться.

В текущем сезоне Джошуа провел 22 матча, забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи. Болонья, которую возглавляет экс-хавбек сборной Италии, ПСЖ и Барселоны Тьяго Мотта, идет на 5 месте, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал болонья

Статьи по теме

Экс-игрок Арсенала: Для меня Мудрик – это уже топовый игрок Экс-игрок Арсенала: Для меня Мудрик – это уже топовый игрок
Бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко Бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко
Основной форвард Арсенала получил повреждение в преддверии игры с Ливерпулем Основной форвард Арсенала получил повреждение в преддверии игры с Ливерпулем
Дженоа с Малиновским упустила в концовке игре победу над Болоньей Дженоа с Малиновским упустила в концовке игре победу над Болоньей
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа16:27
Почеттино - о матче против Мидлсбро: Мы не можем позволить себе проигрывать в таких играх
Европа15:53
Холанд пропустит ближайший матч Ман Сити
Европа15:21
Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона
Европа14:59
Арсенал заинтересован в услугах одного из открытий Серии А
Украина14:50
Шахтер продлил контракт с основным полузащитником
Европа14:25
Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Европа14:20
Руководство Реала считает подписание Мбаппе практически невозможным
Европа13:57
Ливерпуль опережает МЮ в борьбе за лидера французского гранда
Европа13:47
Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам
Европа13:22
Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK