Арсенал заинтересован в услугах одного из открытий Серии А

Лондонский Арсенал намерен усилить линию нападения.

Как сообщает издание Telegraph, "канониры" нацелились на Джошуа Зиркзее из Болоньи, однако, трансфер будет тяжело осуществить уже в январе из-за амбиций "россоблу".

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Нидерландец оценивается своим клубом в 50 млн фунтов стерлингов. Также стоит отметить, что у Баварии, за которую ранее выступал Зиркзее есть опция обратного выкупа и процент от последующей продажи, если обратным выкупом они не захотят воспользоваться.

В текущем сезоне Джошуа провел 22 матча, забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи. Болонья, которую возглавляет экс-хавбек сборной Италии, ПСЖ и Барселоны Тьяго Мотта, идет на 5 месте, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко.

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