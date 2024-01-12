Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона
Вингер киевского Динамо Назар Волошин поделился ожиданиями от предстоящей второй части сезона.
По словам украинского футболиста, столичный клуб надеется порадовать фанатов хорошими выступлениями.
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"Хотим подойти к официальным матчам максимально готовыми, в своих лучших кондициях, чтобы показать достойный результат во второй половине сезона.
Восемь соперников Динамо на сборах. С кем больше всего хочется встретиться? Пожалуй, с польской Легией".
Также Волошин рассказал, как провел свой отпуск.
"Я был все время в Киеве с девушкой и собакой. Гуляли по городу, смотрели фильмы дома. Да, конечно, я выполнял индивидуальную программу.
Кроме того, работал в зале с тренером по индивидуальной программе. Больше всего прокачивал ноги, в частности стартовую скорость. Начал работать перед Новым годом, 28 числа", - заявил исполнитель.
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