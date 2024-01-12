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Холанд пропустит ближайший матч Ман Сити

Норвежец не успел восстановиться к игре против Ньюкасла.
Сегодня, 15:53
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился кадровыми новостями в преддверии матча против Ньюкасла.

По словам испанского специалиста, в данном матче не сможет сыграть Эрлинг Холанд, норвежец еще не восстановился от травмы. Также под вопросом участие Джека Грилиша и точно не сможет сыграть Джон Стоунс

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"Грилиш был болен и, надеюсь, сегодня он вернется. Холанд выбыл и Джон Стоунс тоже не сыграет", - сказал Гвардиола.

Однако, для "горожан" есть и хорошие новости. Кевин де Брюйне сыграет в АПЛ впервые с августа прошлого года.

"Кевин де Брюйне готов к старту, и я вижу, что он отлично себя чувствует.

Я видел его вчера. Он хорошо поработал, лучше, чем на тренировках перед Хаддерсфилдом. Ему становится лучше", - резюмировал Пеп.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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