Бонуччи: Этот сезон - последний для меня в качестве игрока
Леонардо Бонуччи снова сменил клубную прописку, перейдя из Унион Берлин в Фенербахче.
За трансфер 36-летнего итальянца "желтые канарейки" ничего не заплатили, так как игрок разорвал свой контракт с представителем немецкой Бундеслиги.
Как сообщает журналист Николо Скира, Фенербахче станет для Бонуччи последним клубом в карьере, так как он планирует завершить ее по окончанию нынешнего сезона.
По информации источника, Бонуччи уже готовится к постигровой карьере - в будущем он планирует стать тренером.
Leonardo #Bonucci: “This is my last season as player”. Bonucci has already decided to become a coach in the future. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2024
Таким образом, если он завоюет место в заявке сборной Италии, Леонардо Бонуччи может завершить карьеру на предстоящем чемпионате Европы-2024.
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