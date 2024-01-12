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Бонуччи: Этот сезон - последний для меня в качестве игрока

Итальянец готовится к последним месяцам в своей профессиональной карьере.
Сегодня, 18:25
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Леонардо Бонуччи снова сменил клубную прописку, перейдя из Унион Берлин в Фенербахче.

За трансфер 36-летнего итальянца "желтые канарейки" ничего не заплатили, так как игрок разорвал свой контракт с представителем немецкой Бундеслиги.

Как сообщает журналист Николо Скира, Фенербахче станет для Бонуччи последним клубом в карьере, так как он планирует завершить ее по окончанию нынешнего сезона.

По информации источника, Бонуччи уже готовится к постигровой карьере - в будущем он планирует стать тренером.

Таким образом, если он завоюет место в заявке сборной Италии, Леонардо Бонуччи может завершить карьеру на предстоящем чемпионате Европы-2024.

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