Экс-тренер МЮ заявил, что у Санчо никогда не было проблем с дисциплиной

Бывший наставник МЮ Ральф Рангник неожиданно выступил в защиту Джейдона Санчо.

Напомним, что немецкий специалист проработал в клубе всего полгода и успел стать одним из худших тренеров в истории клуба.

Однако Рангник заявил, что во время его пребывания в клубе проблем с дисциплиной у Санчо никаких не было.

"У него было лучшее время в Дортмунде, и, когда он был здоров, он всегда играл за меня. Однако он не был таким беззаботным, как в Дортмунде. Но это было связано и с общей ситуацией. Когда он был в форме, он был настроен и хорошо играл под моим руководством.

В Манчестере у него больше не было шансов. Теперь ему нужно вернуться в ритм и набрать форму в Дортмунде. С его точки зрения, перемены имеют смысл. За те шесть месяцев, что он был у меня, у него не было ни одной проблемы с дисциплиной. Наоборот. Он спокойный и приятный парень", - приводит слова Рангника 90Min.

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