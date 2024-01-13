Челси может быть вынужден подписать нападающего

Лондонский Челси может оказаться вынужденым приобрести нападающего в январе, пишет 90Min.

Кристофер Нкунку получил очередную травму, а также сегодня стало известно, что Давид Фофана отправился в аренду в Бернли.

Таким образом в лондонском клубе остался один чистый нападающий - Армандо Броя, который тоже часто травмируется. Вероятно, в следующем матче на позиции девятки снова выйдет Коул Палмер.

Челси нужно срочно решать эту проблему, и одним из выходов является подписание еще одного нападающего.

При этом наставник "синих" Маурисио Почеттино очень осторожен в выражениях. Пока тренер лишь сказал, что в клубе изучают ситуацию и ищут пути выхода из нее.

Ранее также сообщалось, что Сульшер может вернуться к тренерской работе.

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