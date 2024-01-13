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Фенербахче арендовал хавбека Милана с обязательством выкупа

Раде Крунич покинул Сан-Сиро после четырех с половиной лет, проведенных в составе "россонери".
Сегодня, 20:29
Раде Крунич / ФК Фенербахче
Раде Крунич / ФК Фенербахче

Фенербахче в своих аккаунтах социальных сетей объявил о переходе Раде Крунича.

Полузащитник Милана остаток сезона-2023/24 проведет в составе "желтых канареек" на правах аренды.

По информации Фабрицио Романо, по завершению сезона турецкий коллектив обязан выкупить 30-летнего боснийца - таким образом летом он станет полноценным игроком Фенербахче.

Крунич провел в Милане четыре с половиной года: летом 2019 года он перешел из Эмполи за 8,6 миллиона евро.

За это время он провел в красно-черной футболке 139 матчей, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Вместе с "россонери" Крунич стал чемпионом Италии по итогам сезона-2021/22.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фенербахче Раде Крунич

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