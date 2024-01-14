"Нужно выпить после этого": Холанд в соцсетях оценил победу Сити над Ньюкаслом

Норвежец в восторге от недавнего матча команды.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился в соцсетях эмоциями после победы команды над Ньюкаслом (3:2).

Норвежский футболист опубликовал три фотографии, где сначала показал Кевина Де Брюйне с короной, а после уже свою радость из-за яркой концовки игры.

Читай также: Манчестер Сити повторил необычное достижение трех клубов АПЛ

Последним фото в инстаграме стала рюмка с молоком и подпись: "Нужно выпить после этого".

Напомним, Манчестер Сити забил решающий мяч в матче с Ньюкаслом на 90+1 минуте. Героем встречи стал хавбек Кевин Де Брюйне, который отличился голом и ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!