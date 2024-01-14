Летнее приобретение Атлетико может вскоре покинуть клуб

Центрбэк мадридкого Атлетико Чаглар Сеюнджю этой зимой может сменить клуб.

Как сообщает турецкий журналист Серкан Хамзаоглу, у Сеюнджю и его команды есть предложения из АПЛ, Саудовской Аравии, Серии А и от Фенербахче. Финансовые детали не уточняются.

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С руководством турецкого гранда местный футболист и его представитель уже провели ряд встресч с согласия Атлетико. "Канарейки" давят на Чаглара, но защитник еще не принял решение и рассматривает все предложения.

Отметим, что Сеюнджю перебрался в стан "матрасников" этим летом и провел лишь 213 минут в 9 матчах.

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