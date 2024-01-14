Альмерия - Жирона: обзор и результат матча чемпионата Испании 14.01.2024

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Альмерия на своем поле встретилась с Жироной.

Гости, которые традиционно активно атакуют на протяжении всего матча и создают постоянно опасные моменты, в этом поединке были непохожи сами на себя.

Каталноцы владели мячом большую часть матча, но до ударов у коллектива Мичела не доходили почти все атаки благодаря отменной игре Альмерии в низком блоке.

В то же время, хозяева успешно выбегали в контратаки и имели ряд хороших моментов для того, чтобы открыть счет. Особо стоит выделить шанс Сантьяго Аррибаса, который не смог с нескольких метров переправить мяч в пустые ворота и сорванный выход один на один, после которого Алейш Гарсия оставил Жирону в меньшинстве.

Численное преимущество, впрочем, не помогло аутсайдеру и помешало лидеру отличиться забитым мячом, поэтому, поединок завершился безголевой ничьей.

Статистика матча чемпионата Испании Альмерия - Жирона

Альмерия - Жирона 0:0

xG: 1.72 - 0.20

Удары: 20 - 5

Удары в створ: 3 - 1

Владение мячом: 45% - 55%

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