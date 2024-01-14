Эвертон и Ноттингем Форест могут быть уличены в нарушении правил расходов АПЛ

Команда Виталия Миколенко рискует снова быть оштрафованной.

Ожидается, что дела Эвертона и Ноттингем Форест будут переданы в независимую комиссию по поводу нарушений правил АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), сообщает The Athletic.

В понедельник, 15 января, клубы узнают, нарушили ли они финансовые правила лиги в соответствии с новыми руководящими принципами, введенными для обеспечения своевременного устранения любых основных нарушений, чтобы наказания были наложены в том же сезоне, когда предъявлено обвинение.

Согласно PSR, клубам разрешено терять максимум 105 миллионов фунтов или 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего цикла отчетности.

Напомним, что Эвертон уже был наказан вычетом десяти очков в нынешнем сезоне. "Ириски" подали апелляцию, надеясь вернуть их.

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Согласно правилам, оба клуба теперь рискуют быть оштрафованы или лишены очков.

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