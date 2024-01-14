iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон и Ноттингем Форест могут быть уличены в нарушении правил расходов АПЛ

Команда Виталия Миколенко рискует снова быть оштрафованной.
Вчера, 22:37
Ноттингем Форест - Эвертон / Getty Images
Ноттингем Форест - Эвертон / Getty Images

Ожидается, что дела Эвертона и Ноттингем Форест будут переданы в независимую комиссию по поводу нарушений правил АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), сообщает The Athletic.

В понедельник, 15 января, клубы узнают, нарушили ли они финансовые правила лиги в соответствии с новыми руководящими принципами, введенными для обеспечения своевременного устранения любых основных нарушений, чтобы наказания были наложены в том же сезоне, когда предъявлено обвинение.

Согласно PSR, клубам разрешено терять максимум 105 миллионов фунтов или 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего цикла отчетности.

Напомним, что Эвертон уже был наказан вычетом десяти очков в нынешнем сезоне. "Ириски" подали апелляцию, надеясь вернуть их.

Читай также: Кровавая жертва Миколенко не дала результат: Эвертон и Астон Вилла поделили очки

Согласно правилам, оба клуба теперь рискуют быть оштрафованы или лишены очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Ноттингем Форест

Статьи по теме

Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити
Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Дайч - о ничьей с Астон Виллой: Защита Эвертона была великолепной Дайч - о ничьей с Астон Виллой: Защита Эвертона была великолепной
Кровавая жертва Миколенко не дала результат: Эвертон и Астон Вилла поделили очки Кровавая жертва Миколенко не дала результат: Эвертон и Астон Вилла поделили очки
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

НБА00:14
Обмены НБА: Вашингтон и Детройт обменялись четырьмя игроками
НБА00:09
Тренер Голден Стэйт раскрыл причину, почему Карри пропустил матч против Милуоки
Вчера, 23:59
Евро 202023:59
Французский квартет Милана сделал все для победы над Ромой
Европа23:14
Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити
Европа23:03
Лунин выиграл седьмой трофей в Реале
Европа22:59
Реал уверенно разгромил Барселону в матче за Супербок Испании
Европа22:43
Тоттенхэм установил клубный рекорд
Европа22:37
Эвертон и Ноттингем Форест могут быть уличены в нарушении правил расходов АПЛ
Теннис22:19
Australian Open-2024: Цуренко стартовала с победы, Снигур уступила Паркс
Европа22:13
Экс-хавбек Манчестер Юнайтед уволил всех своих агентов в надежде найти новую команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK