Коваленко останется без тренера: Эмполи отправит Андреаццоли в отставку

При этом итальянский клуб уже определился с будущей заменой наставника.

Карьера Аурелио Андреаццоли во главе Эмполи подходит к своему завершению.

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководство "синих" приняло решение отправить 70-летнего наставника в отставку. Его место должен занять Давиде Никола, последним местом работы которого была Салернитана.

Причиной такого решения называется ужасная форма команды, которая не выиграла ни одного матча за последние два месяца.

Последний раз Эмполи побеждал 12 ноября, когда Виктор Коваленко своим ударом нанес Наполи минимальное поражение. С того момента коллектив украинца проиграл пять матчей, еще четыре раза сыграв вничью.

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На данный момент Эмполи занимает предпоследнее место таблицы Серии А, имея лишь 13 очков после 20 сыгранных туров.

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