Колос представил самого дорогого новичка в истории клуба

Гитис Паулускас официально стал игроком клуба из Ковалевки.

Колос Ковалевка усилил линию атаки в зимнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба клуба, коллектив Ярослава Вишняка пополнил литовский форвард Гитис Паулускас, перешедший из албанской Эгнатии. Сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Отметим, что Гитис стал самым дорогим трансфером в истории украинского клуба. Ранее таким был Диего Кариока, который в свое время перешел из беларусского Витебска за 120 тысяч в европейской валюте.

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Паулускас подписал с Колосом контракт на 2.5 года. Финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Стоит сказать, что в своем прошлом клубе литовец провел в текущем сезоне 18 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. Также у форварда 11 матчей в футболке национальной сборной, где он отметился 2 голами.

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