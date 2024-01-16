Ювентус - Сассуоло: результат матча
Во вторник, 16 января, Ювентус принмал дома Сассуоло в рамках 20-го тура Серии А.
Хозяева сразу обозначили давление и были награждены за это быстрым голом. Душан Влахович сильным ударом из-за штрафной попал точно в девятку. "Бьянконери" продолжили давить, но пробиться через оборону гостей не удавалось, с другой стороны, у Сассуоло тоже были проблемы в финальной трети поля.
Ближе к концу тайма команды наконец обменялись опасными моментами, а затем Влахович снова сдул паутину с девятки ворот Консильи, теперь уже со штрафного. А вот второй тайм был крайне скуп на моменты, Ювентус сразу начал доводить мяч до победы, и в таких условиях госятм пришлось очень непросто. Несколько моментов имел Берарди, но последнее слово осталось за Ювентусом.
Под самый занавес Федерико Кьеза использовал свой момент, сняв все вопросы о победителе матча. Ювентус продолжает преследовать Интер, отставая от "нерадзурри" всего на два очка.
Статистика матча чемпионата Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло 3:0
Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89
xG: 1.01 - 0.27
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячом: 46% - 54%
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