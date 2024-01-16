Ювентус - Сассуоло: результат матча

Во вторник, 16 января, Ювентус принмал дома Сассуоло в рамках 20-го тура Серии А.

Хозяева сразу обозначили давление и были награждены за это быстрым голом. Душан Влахович сильным ударом из-за штрафной попал точно в девятку. "Бьянконери" продолжили давить, но пробиться через оборону гостей не удавалось, с другой стороны, у Сассуоло тоже были проблемы в финальной трети поля.

Ближе к концу тайма команды наконец обменялись опасными моментами, а затем Влахович снова сдул паутину с девятки ворот Консильи, теперь уже со штрафного. А вот второй тайм был крайне скуп на моменты, Ювентус сразу начал доводить мяч до победы, и в таких условиях госятм пришлось очень непросто. Несколько моментов имел Берарди, но последнее слово осталось за Ювентусом.

Под самый занавес Федерико Кьеза использовал свой момент, сняв все вопросы о победителе матча. Ювентус продолжает преследовать Интер, отставая от "нерадзурри" всего на два очка.

Статистика матча чемпионата Ювентус - Сассуоло

Ювентус - Сассуоло 3:0

Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89

xG: 1.01 - 0.27

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 5 - 6

Владение мячом: 46% - 54%

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