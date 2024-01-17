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Хаби Алонсо привлекал украинца к тренировкам Байера

Степанов получил уникальную возможность потренироваться под руководством именитого тренера.
Сегодня, 13:50
Артем Степанов / instagram.com/artem.stepaanov
Артем Степанов / instagram.com/artem.stepaanov

Украинский нападающий Байера U-17 Артем Степанов рассказал, что тренировался с основной командой.

По словам футболиста, Хаби Алонсо дает шанс молодым игрокам.

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"Я участвовал в тренировках основной команды. И сыграл одну товарищескую игру против Алемании в начале сентября. Мы победили со счетом 4:2.

Для меня это был большой опыт. Хаби Алонсо постоянно привлекает молодых футболистов к тренировкам с первой командой.

В Леверкузене болельщики болеют очень энергично, всегда полный стадион и хорошая атмосфера. Я с удовольствием посещаю почти все домашние матчи", - приводит слова Степанова Український футбол.

Летом 2022 года Степанов перешел в Байер на правах свободного агента. До этого он находился в структуре Шахтера.

В текущем сезоне Степанов забил девять голов за 16 игр в рамках зоны Запад Бундеслиги U-17.

Напомним, 16-летний украинец продлил контракт с Байером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер

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