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Футбол

Ньюкасл следит за ситуацией вокруг Эдерсона

"Сороки" не думают насчет приобретения вратаря Манчестер Сити, так как речь идет о другом игроке.
Сегодня, 14:28
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Ньюкасл хочет укрепить среднюю линию, особенно на фоне травм некоторых исполнителей.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun, "сороки" присматриваются к полузащитнику Аталанты Эдерсону, который очень импонирует главному тренеру Эдди Хау.

Наставник хотел бы получить в свое распоряжение еще одного хавбека, но ситуация затрудняется из-за необходимости соблюдать правила прибыльности и устойчивого развития АПЛ, в нарушении которых недавно были признаны виновными Эвертон и Ноттингем Форест.

Переход 24-летнего бразильца может состояться в том случае, если Ньюкасл продаст Бруно Гимарайнша, который привлекает внимание многих топовых клубов Европы. Трансфер Эдерсона оценивается в 35 миллионов фунтов.

Эдерсон стал игроком Аталанты летом 2022 года, когда бергамаски заплатили за него Салернитане 21,4 миллиона евро. За полтора года в Бергамо хавбек провел 64 матчах, записав на свой счет семь голов и два ассиста.

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