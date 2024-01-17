Мбаппе - об увеличении количества матчей: Мы приближаемся к модели НБА

Французский форвард отметил, что если игр будет становиться больше, то их качество упадет.

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился мыслями о постоянном возростании матчей в футбольном сезоне.

По словам Мбаппе, он не против большого количества игр, но игроки при таких обстоятельствах не смогут показывать то, что от них ждут зрители.

"Мы приблизаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Лично я не против играть столько матчей, но мы не сможем показывать хороший футбол каждый раз и давать публике то, что она от нас ожидает", - сказал Килиан.

Отметим, ранее форвард заявил, что футбол вступает в свою новую эру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!