"Рад, что Цыганков вернулся": тренер Жироны оценил выход команды в 1/4 финала Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Жирона переиграла Райо Вальекано (3:1).

Наставник каталонцев Мичел Санчес поделился эмоциями от победы своей команды.

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"Мы показали хорошую игру и продолжаем наслаждаться этим турниром. Нам нужно сделать еще один шаг, чтобы выйти в полуфинал, который станет для нас историческим. Жирона во второй раз в истории достигла четвертьфинала. Пока что это лучший результат, но мы постараемся это исправить.

Где бы я хотел сыграть четвертьфинал? Конечно же дома. Надеюсь, клуб сможет распорядиться домашним преимуществом лучше, поскольку на этот раз пришло лишь 7911 зрителей. Болельщики нужны нам, с ними мы всегда играем лучше.

Три гола за первые полчаса матча дали нам душевное спокойствие. Наша игра получилась очень и очень сильной. Тем не менее Райо имел шансы забить как минимум еще один раз, и счет 3:2 очень сильно изменил бы ход игры. Мы провели очень интересную игру в первые полчаса с точки зрения возможности оказывать большое давление на соперника на его половине поля. Это важно после матча, в котором мы не смогли этого сделать – против Альмерии.

Якобишвили дебютировал, он прекрасно играет и в атаке, и в защите. Рад, что Эррера и Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Ошибка Джона Солиса, которая привела к голу? Его игра все равно была хорошей. Порту был великолепен, два ассиста, отличные менталитет и отношение. Мартинес и Хуанпе? Их замены в перерыве были вынужденными из-за дискомфорта. В четверг они пройдут медицинские тесты", - приводит слова Мичела Marca.

Цыганков провел на поле 60 минут. Артем Довбик весь матч просидел в запасе.

Ранее сообщалось, что тренер Жироны близок к назначению в Барселону.

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