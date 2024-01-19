iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Реал 4:2 (после д.в.): обзор матча и результат игры 18.01.2024

Мадридское дерби снова выдалось на славу, но в этот раз победу праздновали подопечные Диего Симеоне.
Сегодня, 01:13
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В четверг, 18 января, на Цивитас Метрополитано в рамках 1/8 финала кубка Испании состоялось мадридское дерби Атлетико и Реала.

В этот раз матч получился не настолько результативным, к в полуфинале Суперкубка, но команды все равно порадовали зрителей множеством голов.

Но почему-то большая их часть произошла при непосредственной помощи игроков команды, которая пропускала.

В первом случае отличился Антонио Рюдигер, который своей неудачной игрой головой отдал голевую передачу на Самуэля Лино. Латераль "матрасников" с близкого расстояния переиграл Андрея Лунина.

Ответный подарок пришел еще до перерыва. Ян Облак решил сыграть на выходе и отбить кулаком подачу со штрафного. Однако словенец как следует не попал по мячу, а тот от его руки отскочил в ворота.

Источник: Getty Images

Не сказать, что перерыв сильно повлиял на способность игроков предотвращать ошибки. Третья произошла снова у ворот "бланкос" и в этот раз Лунин отвечает за нее в полной мере.

На 57-й минуте Маркос Льоренте отдавал передачу на Антуана Гризманна, но Эдуардо Камавинга заблокировал ее своей ногой.

Мяч изменил траекторию и полетел к линии вратарской. Украинский голкипер Реала пошел на мяч, но неудачно выбил его, попав в Рюдигера. Этим воспользовался Альваро Мората, отправивший мяч в уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

Казалось, что команда Карло Анчелотти уже не сможет отыграться, ведь преимуществом владели хозяева поля. Но свое слово вновь сказал Джуд Беллингем, который за восемь минут до конца основного времени отдал голевую передачу на Хоселу.

Испанцу, который был в одиночестве перед пустым углом ворот, оставалось лишь головой замкнуть подачу одноклубника. Игра перешла в овертайм.

Реал забрал себе мяч, но подопечные Диего Симеоне и не были против. Контроль мяча не уберег "сливочных" от еще одного пропущенного гола, ведь дело в свои руки, а если быть точнее, то ноги, взял лучший бомбардир в истории Атлетико.

И снова все началось с ошибки, когда Винисиус Жуниор потерял мяч на своей половине поля. Гризманн подхватил мяч и через фланг вбежал в штрафную возле линии ворот. Бразилец попытался помешать, но безуспешно.

Форвард "кольчонерос" приблизился к воротам и под острым углом решился на удар в дальний верхний угол, с которым Лунин, увы, не справился.

Источник: Getty Images

Вскоре "королевский клуб" отыгрался третий раз, но гол Дани Себальоса был отменен из-за офсайда у Беллингема.

А вот Атлетико забил четвертый: хозяева поля провели классную атаку, в результате которой Мемфис Депай покотил мяч под удар Родриго Рикельме. Молодой испанец ударом в касание переиграл Лунина и поставил точку в матче.

В итоге Атлетико взял реванш у Реала за поражение в полуфинале Суперкубка и завоевал право выступить в четвертьфинале национального кубка.

Читай также: Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию

Статистика матча Атлетико - Реал 1/8 финала кубка Испании

Атлетико - Реал 4:2 (после д.в.)
Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 - Облак, 45+1 (аг), Хоселу, 82.

Ожидаемые голы (xG): 3,11 - 2,00
Владение мячом: 43% - 59%
Удары: 18 - 17
Удары в створ: 12 - 9
Фолы: 21 - 13

Атлетико: Облак - Хименес, Витсель, Эрмосо - Льоренте (Барриос, 99), Де Пауль (Аспиликуэта, 106 (Савич, 116)), Коке, Сауль (Молина, 56), Лино (Рикельме, 90+2) - Мората (Депай, 99), Гризманн.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо (Себальос, 106), Менди (Диас, 66) - Модрич (Кроос, 66), Вальверде (Чуамени, 73), Камавинга (Гарсия, 106), Беллингем - Родриго (Хоселу, 82), Винисиус.

Предупреждения: Мората, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Гризманн, Витсель - Винисиус, Камавинга, Диас, Чуамени, Беллингем, Карвахаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Кубок Испании Реал Мадрид

Статьи по теме

Барселона не без проблем прошла в следующий раунд кубка Испании Барселона не без проблем прошла в следующий раунд кубка Испании
Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико
Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию
Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа01:13
Атлетико взял реванш у Реала, выбив команду Лунина из кубка Испании
Европа00:05
Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию
Вчера, 23:46
Другие страны23:46
Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком
Европа23:29
Аякс объявил о переходе Хендерсона
Европа23:08
Наполи разгромил Фиорентину и вышел в финал Суперкубка Италии
Европа22:37
Барселона не без проблем прошла в следующий раунд кубка Испании
Украина22:02
С надеждой на единый телепул: Нацсовет по ТВ зарегистрировал УПЛ-TV
Европа21:38
Кубок Азии: Узбекистан разгромил Индию, Австралия обыграла Сирию, Палестина и ОАЭ не определили победителя
Другие страны21:37
Кубок африканских наций: Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар, Египет встретится с Ганой
Формула 121:33
Коррупционный скандал в Сингапуре не приведет к отмене Гран-при
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK