Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу

Мюнхенская Бавария ищет варианты усиления линии защиты на трансферном рынке.

Как сообщает издание Sport.Es, "красные" продолжают мечтать о том, чтобы подписать Рональда Араухо, но из-за того, что в контракте уругвайца есть клаусула в размере 1 млрд евро они не могут вести переговоры с позиции силы.

В связи с этим, коллектив Томаса Тухеля нашел более молодую альтернативу в том же чемпионате. Бавария может переключиться на Рафу Марина, принадлежащего Реалу.

Сейчас 21-летний испанец выступает в Депортиво Алавес и "сливочные" еще не определились рассчитывают ли они на него в предстоящем сезоне, поэтому, этот трансфер более логичен, чем переход 24-летнего Араухо.

В текущем сезоне Рафа провел 19 матчей, не отметившись результаивными действиями.

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