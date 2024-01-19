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Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу

Рафа Марин является альтернативой для Рональда Араухо.
Сегодня, 15:54
Рафа Марин / Getty Images
Рафа Марин / Getty Images

Мюнхенская Бавария ищет варианты усиления линии защиты на трансферном рынке.

Как сообщает издание Sport.Es, "красные" продолжают мечтать о том, чтобы подписать Рональда Араухо, но из-за того, что в контракте уругвайца есть клаусула в размере 1 млрд евро они не могут вести переговоры с позиции силы.

В связи с этим, коллектив Томаса Тухеля нашел более молодую альтернативу в том же чемпионате. Бавария может переключиться на Рафу Марина, принадлежащего Реалу.

Сейчас 21-летний испанец выступает в Депортиво Алавес и "сливочные" еще не определились рассчитывают ли они на него в предстоящем сезоне, поэтому, этот трансфер более логичен, чем переход 24-летнего Араухо.

В текущем сезоне Рафа провел 19 матчей, не отметившись результаивными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал

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