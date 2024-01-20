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Холанд - о возвращении на поле: Мне надоело не играть

Норвежец хочет вернуться поскорее в строй.
Вчера, 23:18
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о своей травме.

"Манчестер Сити – фантастический клуб, мне очень нравится здесь быть".

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"Надеюсь очень скоро вернуться после травмы, мне надоело не играть", – сказал Холанд в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, в последний раз норвежец выходил на поле 6 декабря в матче против Астон Виллы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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